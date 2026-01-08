清晨最低溫5.4度！17縣市低溫特報 另波冷氣團明晚報到

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏5.4度。氣象署表示，今天（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，17縣市低溫特報，白天氣溫稍微回升，西半部日夜溫差大。明天天氣如何？氣象署指出，明天（10日）各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大，明晚起到下周一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

強烈大陸冷氣團稍減弱，惟輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今台北市、新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9～13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20～23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物；各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

氣象署在臉書預報，輻射冷卻影響，應留意低溫及日夜溫差，明晚上另一冷空氣影響；高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全及嚴防霜害。

明天（10日）清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為西半部及宜蘭9～12度，花東14～15度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些；高溫預測為北部、宜蘭17～19度，中南部、花東19～23度。

明晚起到下周一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周日到下周一低溫預測為中部以北、宜蘭10～13度，南部、花東14～16度；周日高溫預測為北部、宜蘭16～18度，中南部21～23度，花東19～20度。

下周一白天起到下周四（15日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周二到下周四低溫預測為中部以北、宜蘭11～14度，南部、花東14～17度；高溫預測為北部、宜蘭、花蓮18～20度，中南部及台東22～25度。

下周五（16日）東北季風增強，下周六、下周日（17日、18日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



