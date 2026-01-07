清晨最低溫6.7度！18縣市低溫特報 明起冷氣團稍減弱

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏6.7度。氣象署表示，今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，北部及宜蘭整日偏冷，中南部及花東白天亦偏涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏6.7度。（圖取自中央氣象署網站）

今（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

東北風偏強，今晨至明晚上蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11～13度，南部及花東約13～15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；高溫方面，預測北部及宜蘭約14～15度，整日偏冷，中部及花東18～21度，南部約20～22度，中南部及花東白天亦偏涼，請適時增添衣物；降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象署在臉書預報，強烈大陸冷氣團稍減弱，輻射冷卻影響，應留意低溫及日夜溫差；高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全及嚴防霜害。

明天到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天到周六低溫預測為中部以北及宜蘭9～12度，南部、花東13～15度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些，請留意；高溫預測為北部、宜蘭18～19度，中南部、花東19～23度。

周六晚起到下周一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一白天起到下周三（14日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周日到下周三低溫預測為中部以北、宜蘭11～14度，南部、花東14～17度；周日高溫預測為北部、宜蘭、花蓮16～19度，中部及台東20～23度，南部22～24度；下周一到下周三高溫預測為北部、宜蘭、花蓮18～23度，中南部及台東21～26度。

下周四（15日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨；下周五到下周六（16日到17日）東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

