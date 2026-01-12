清晨最低溫6.9度！今8縣市低溫特報 周四起冷氣團減弱

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣新埔鎮的攝氏6.9度。氣象署表示，今天（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，8縣市低溫特報，西半部日夜溫差大，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，明天天氣如何？氣象署指出，明天（14日）持續受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，周四（15日）起大陸冷氣團減弱，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷。

今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風增強，今日下午至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（13日）大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10～13度，其中北部、花蓮有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15～17度，應做好保暖的措施，預測北部、東半部高溫19～23度，中南部高溫25～27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署在臉書預報，日夜溫差大，周末迎風面水氣增加。明天（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，請留意清晨較低的溫度。周四（15日）起大陸冷氣團減弱，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；周四、周五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周六、周日（17日、18日）各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天到周五低溫預測為中部以北及宜蘭10～15度，南部、花東14～18度；周六到周日低溫預測為中部以北及宜蘭15～17度，南部、花東17～19度；明天到周日高溫預測為北部、宜蘭20～24度，中南部25～28度。

下周一（19日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為中部以北、宜蘭15～18度，南部及花東18～20度；高溫預測為北部、宜蘭19～22度，中南部及花東23～26度。

下周二到下周四（20日到22日）冷空氣有增強趨勢，各地氣溫持續下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





