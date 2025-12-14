清晨最低溫7.0度！白天起大陸冷氣團減弱 慎防日夜溫差大

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏7.0度。氣象署表示，今天（15日）大陸冷氣團影響，且局部有輻射冷卻，各地皆感受明顯偏冷，不過白天起大陸冷氣團減弱，且隨著太陽加熱氣溫迅速回升，日夜溫差大。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周三（16日到17日）各地早晚天氣稍冷，周日（21日）另一波冷空氣南下，北部及宜蘭天氣會轉涼。

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

廣告 廣告

（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今日晨至明日晨蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（15日）大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11～13度，南部及花東為14～16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會溫度再更低一些，尤其竹苗近山區有出現10度以下，各地皆感受明顯偏冷，務必做好保暖工作，不過白天起大陸冷氣團減弱，且隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20～23度，中南部則可來到25、26度，請留意日夜溫差大；而水氣減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星降雨機率。

氣象署在臉書預報，未來天氣主要分為四個階段，第一階段為今、明乾冷，以及輻射冷卻影響，日夜溫差會非常大；第二階段為周三、周四北部、東半部水氣增；第三階段為周五、周六南方水氣增加，中南部漸轉濕；第四階段為周日另一波冷空氣南下，北部及宜蘭天氣會轉涼。

明天到周三（16日到17日）清晨各地為晴到多雲，只有在基隆北海岸、宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷。低溫預測為台灣各地14～18度；高溫預測為各地24～28度。

周三到周四（17日到18日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；周三迎風面降雨機率稍增，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，大台北平地、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，周四基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五（19日）起東北季風稍減弱，水氣稍增多，周五到周六（20日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。周日（21日）東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚較涼；天氣轉為迎風面降雨型態，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周三白天到周日低溫預測為台灣各地15～20度；高溫預測為北部、東半部21～26度，中南部25～29度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





