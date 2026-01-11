清晨最低溫7.4度！今冷氣團減弱「北部、宜蘭氣溫回升」周末再轉溼涼

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏7.4度。氣象署表示，今天（12日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，但各地早晚仍偏冷，13縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署表示，明天（13日）東北季風稍增強，周三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，一直到周末天氣再轉溼涼。

東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、新北市、桃園市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

（圖取自中央氣象署網站）

今天（12日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19～21度，中南部高溫23～24度，各地低溫11～15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

氣象署在臉書預報，冷氣團退場，今天白天起全台回溫，雖然明天又一波冷空氣，但是強度很弱；應留意西半部日夜溫差大，早起時冷，午間時暖，早晚請增添衣物注意保暖；周末再轉溼涼，周六開始環境轉溼，加上下一波東北季風報到，北部、東半部降雨機率提高，中南部雲量亦增多。

明天（13日）東北季風稍增強，中部以北3000公尺以上山區有零星降雪發生的機率，前往山區請注意安全，周三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，明天迎風面的宜蘭地區及中部以北山區亦有零星短暫雨。

周四（15日）起東北季風減弱，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；周四、周五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天到周五低溫預測為西半部及東北部10～15度，花東15～18度；高溫預測為北部、東半部20～24度，中南部24～27度，。

周六（17日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，周日（18日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。周六到周日低溫預測為中部以北、宜蘭15～18度，南部及花東18～20度；高溫預測為北部、宜蘭19～21度，中南部23～25度。

下周一到下周三（19日到21日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

撰稿：吳怡萱

