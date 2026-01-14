清晨最低溫8.2度！今7縣市低溫特報 下周一起漸轉冷

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏8.2度。氣象署表示，今天（15日）風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，7縣市低溫特報，日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（16日）起迎風面降雨漸增，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，下周一（19日）起逐漸轉冷。

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD01；位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

（圖取自中央氣象署網站）

輻射冷卻影響，早晚偏冷，桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

今天（15日）風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區活動應注意路況安全，山坡地農作物請慎防寒害；預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，不過各地日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼；天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署在臉書預報，日夜溫差大，明天起迎風面降雨漸增，下周一起逐漸轉冷。明天到周日（16日到18日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。西半部、宜蘭12～17度，花東17～18度；高溫預測為北部及東半部23～26度，中南部27～28度。

氣象署提醒，明天到周六高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三（21日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，各地早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

下周一低溫預測為西半部、宜蘭14～17度，花東18度；下周二到下周三低溫預測為中部以北及宜蘭11～14度，南部、花東14～17度；下周一高溫預測為北部、宜蘭20～21度，花東23～24度，中南部25度；下周二到下周三高溫預測為北部、宜蘭15～18度，花蓮18～20度，台東19～23度，中南部21～24度。

下周四到下周五（22日到23日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲；後期冷空氣強度及影響時程仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊；下周六（24日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴。

