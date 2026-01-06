清晨最低溫8.4度！強烈大陸冷氣團影響 今17縣市低溫特報

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏8.4度。氣象署表示，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，17縣市低溫特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，周五到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

今天、明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今晨至明晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10～13度，花東約14～16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；高溫方面，預測北部及宜蘭約13～15度，整日偏冷，中部及花蓮17～19度，南部及台東約19～21度，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物；降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象署在臉書預報，乾冷空氣到來，早晚特別冷，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，應留意低溫及日夜溫差；高山夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全。

明天（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；各地大多為多雲到晴，迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周五到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天到周六低溫預測為中部以北及宜蘭10～12度，南部、花東13～15度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些，請留意。明天高溫預測為北部、宜花14～17度，中部、台東19～21度，南部20～23度。周五到周六高溫預測為北部、宜蘭17～20度，花蓮、台東19～23度，中南部22～25度。

周日（11日）東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷，下周一到下周二（12日到13日）東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日到下周二低溫預測為中部以北、宜蘭11～14度，南部、花蓮、台東14～18度；高溫預測為北部、宜蘭、花蓮16～22度，台東22～23度，中南部22～27度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





