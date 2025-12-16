清晨最低溫9.1度！周三開始東北季風增強 下一波冷空氣何時來？

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天隨著地面高壓東移出海，台灣附近風向轉偏東風，雖然冷平流明顯減弱，但是在雲量少、風力減弱等有利於輻射冷卻作用發生的條件下，今(16)日清晨在各地空曠地區仍有較明顯的輻射冷卻低溫出現，台灣本島最低溫出現在新竹關西的9.1度，其他空曠地區低溫普遍在10-12度左右。

台北站今天清晨一度也稍微有輻射冷卻現象出現，吳聖宇指出，天晴、風向偏南、風力弱，都是有利於台北盆地內發生輻射冷卻的條件，低溫降到14.9度，同時相對濕度上升至80%以上，不過冷平流本身強度已經不足，因此溫度並沒有再往下降的情況。

今晚到明(17)日清晨仍要注意輻射冷卻作用造成的低溫，中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到12度以下，南部及花東空曠地區也有機會出現12-14度低溫，日夜溫差變化較為明顯。

周三開始東北季風增強 周四迎風面有短暫陣雨

明(17)日有中高層短波槽偏北掠過，槽底經過長江口、黃海南部後逐漸東移，位置較偏北，並沒有直接影響台灣，但是後續有大陸高壓前緣往南延伸，底層東北季風自中午過後逐漸增強，迎風面地區包括桃園、大台北、宜蘭、花東以及恆春半島等地將轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣。北部、東北部白天高溫略降至22-24度，花東地區高溫24-26度，中南部地區高溫仍有25-28度或以上，夜晚到周四(18日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫14-16度，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，日夜溫差的變化仍然很大。

周四(18日)白天期間，持續受東北季風影響，要等到晚間隨著北方大陸高壓東移，東北季風強度才會較為減弱，風向也逐漸轉偏東風，迎風面的桃園、大台北、東半部以及恆春半島等地持續有短暫陣雨，新竹以南維持多雲到晴天氣。

周四晚間之後隨著大陸華南有中高層南支短波槽建立，來自南海北部的中高層雲系逐漸發展、東移，西半部的雲量將有增多的趨勢，東半部仍持續會有短暫陣雨機會。

周五(19日)雖然底層因為地面高壓東移，風向轉為高壓迴流偏東風，原本的預期是天氣會比較穩定，但是新的預報資料看起來，由於大陸華南的中高層南支短波槽東移，雖然短波槽本身東移過程會逐漸淺化減弱，但是槽前的西南風將持續帶動南海北部的雲層發展並且往台灣方向移動，因此預報上來看各地雲量偏多，普遍會有些短暫陣雨出現的機會，不僅是底層迎風面的東半部，就連西半部也會有短暫陣雨出現的可能性，天氣會比較不穩定一些，提醒大家外出要記得攜帶雨具。

周六南支槽東移減弱 天氣不穩定

周六(20日)上半天南支槽東移後逐漸淺化減弱，但是由它所帶來的水氣、雲雨帶仍在持續通過台灣附近，因此各地天氣仍不穩定，雲多有短暫陣雨的天氣型態將繼續維持。週六下半天之後則是換成是長江中上游有北支短波槽東移靠近，搭配台灣附近仍然存在的水氣雲雨帶，部分預報資料顯示在巴士海峽到台灣東南方海面上將逐漸有槽前低壓波動發展、東移的趨勢，可能有發展較好的對流系統在台灣南方、東南方海面活動，不一定會影響陸地上的天氣，但是低壓波動的發展會讓各地比較容易下雨的情況還會再持續到週六晚間甚至是週日(21日)清晨。

到了周日(21日)白天低壓波動東移，北支槽也逐漸掠過台灣以北之後，中南部地區的天氣可望好轉，逐漸轉為多雲或有陽光的天氣，但是底層東北季風到了週日白天又將逐漸增強，因此在迎風面的北部、東半部地區週日還是會持續有下雨的機會，要一直到下周一(22日)下半天之後才有較乾的空氣移入，迎風面地區的降雨才會減少。在不同高度的天氣系統接力影響之下，週末期間的天氣變化比較複雜，但總之降雨的機會大，建議大家安排假期活動的時候要多加留意。