清晨最低溫9.6度！強烈大陸冷氣團影響影響 8縣市低溫特報

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣湖口鄉的攝氏9.6度。氣象署表示，入冬後首波強烈大陸冷氣團影響，今天（2日）各地天氣寒冷，8縣市低溫特報、4縣市大雨特報，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周日（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

今日及明日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

（圖取自中央氣象署網站）

東北季風影響，今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

大雨特報：基隆市 、台北市 、新北市、宜蘭縣。

今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳）已觀測到3.1米的浪高，請注意。

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（2日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16～18度，南部及台東高溫約19～22度，入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10～12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8～9度，南部及花東低溫約13～15度，請特別注意保暖工作，使用瓦斯熱水器要維持通風；天氣方面，北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1500～2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

氣象署在臉書預報，入冬後首波強烈大陸冷氣團影響，今天至周六晨最寒冷；強烈大陸冷氣團接連報到，一月上旬氣溫偏低，請注意保暖、用電安全及室內通風；沿海空曠處風力強、高山路面易結冰，戶外活動請注意安全。

明天（3日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周日（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天到周日清晨低溫預測為中部以北及宜蘭10～12度，南部及花東12～15度；明天高溫預測為北部及宜蘭15～16度，中部、花東18～21度，南部21～23度；周日高溫預測為北部、東半部18～21度，中南部22～24度。

下周一（5日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下、下周二到下周四（6日到8日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周三、下周四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一到下周四低溫預測為西半部、宜蘭10～15度，花東13～17度；高溫預測為北部、宜花16～20度，中南部及台東20～24度。

下周五（9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，早晚各地仍偏冷，白天氣溫回升，下周六、下周日（10日、11日）另一冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

撰稿：吳怡萱

