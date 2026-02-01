即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（1）日在臉書指出，受鋒面通過及東北季風增強影響，今明兩天台灣各地天氣偏濕冷，苗栗以北與東半部降雨明顯，清晨低溫下探11至13度，台北測站達大陸冷氣團門檻。明天起水氣減少，但夜晚須留意輻射冷卻低溫。預估週二至週五天氣回穩、白天回暖，不過下週末冷空氣再度南下，強度可能達強烈大陸冷氣團等級。

吳聖宇表示，昨天鋒面通過後，東北季風隨之增強，底層冷空氣南下，加上昨晚至今日清晨中層短波槽掠過台灣北方，苗栗以北到東半部地區如預期轉為濕冷天氣，降雨增多、氣溫明顯下滑。不過短波槽在東移過程中略向北收縮，華南雲雨帶主要影響北台灣，中部以南僅雲量增加，實際降雨不如預期明顯。

今清晨低溫下探11度 冷氣團達門檻

在溫度方面，吳聖宇指出，受東北季風帶來冷平流影響，今日清晨本島平地最低溫出現在桃園楊梅與新竹湖口，僅11.5度，新北石門11.6度，苗栗、新竹多地落在12至13度之間，低溫集中在中部以北空曠地區。台北測站今日凌晨一度降至14.0度，正式達到大陸冷氣團門檻，且相對濕度高達9成，體感溫度明顯偏低。

接著，吳聖宇分析，今天白天仍有中層潮濕雲系自華南東移，底層大陸冷高壓逐漸移向長江口，東北到偏北風持續偏強，冷平流明顯，因此整體仍是濕冷的一天。苗栗以北、大台北及東半部整天都有短暫小雨或飄雨機會；台中以南雲量偏多，下半天到晚間局部短暫陣雨機率提高，外出仍須攜帶雨具。

快新聞／清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級

今日台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

週一晚間留意輻射冷卻 空曠地區恐再探低溫

吳聖宇推測，明天白天起水氣逐漸減少，下半天到晚間空氣轉乾，天氣可望逐步趨穩。不過冷空氣尚未完全減弱，北部、東北部白天高溫仍僅16至17度。吳聖宇提醒，下週一晚間到週二清晨隨著雲層減少，可能出現輻射冷卻效應，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到10至12度，日夜溫差明顯。

快新聞／清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級

下週一台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

週二起回暖穩定 白天溫度逐日上升

隨後，吳聖宇表示，根據預報，下週二（3日）至下週五（6日）白天，隨著大陸高壓出海減弱，風向轉為偏東到東南風，中層為西南到偏西風，出現暖平流型態，空氣也較乾。除週二東半部仍有零星降雨外，週三到週五全台大多為多雲到晴天氣，北部高溫可回升至21至23度，中南部甚至可達25度以上。

快新聞／清晨最低11度！專家曝下波冷空氣時間 恐達「強烈大陸冷氣團」等級

下週二台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

下週末冷空氣再報到 恐達強烈冷氣團等級

吳聖宇進一步指出，下一波明顯天氣變化預估落在週五晚間到週六（7日）清晨，鋒面通過後東北季風再度增強，冷空氣南下影響時間可能延續至9日清晨。目前資料顯示，這波冷空氣強度偏強，不排除達到「強烈大陸冷氣團」等級，是否觸及寒流門檻仍待觀察，但偏乾冷型態機率高，夜晚與清晨低溫將是主要風險。

最後，吳聖宇提醒，雖然白天逐漸回暖，但近期夜晚清晨仍容易出現低溫，尤其空曠地區受輻射冷卻影響更為明顯，早出晚歸民眾務必注意保暖，也應持續留意最新預報資訊。





