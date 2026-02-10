即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（10）日在臉書指出，今晨全台多地仍出現低溫，平地最低溫落在花蓮鳳林7.3度，多處地區跌破10度。白天氣溫快速回升，北部高溫約20至23度，中南部可達24至26度以上，日夜溫差明顯。明（11）日東北季風增強，北部、東北部白天高溫降至18至21度，夜間低溫恐下探12度以下；中南部仍維持較暖。週末後高溫回升，過年前中南部甚至有機會接近30度。

今日清晨多地出現低溫 白天持續回暖

吳聖宇表示，今天清晨台灣本島多處平地出現輻射冷卻低溫，其中花蓮鳳林最低僅7.3度，台南楠西7.9度，雲林古坑8.3度，南投中寮8.4度，嘉義竹崎8.5度，高雄內門8.7度，低溫分布範圍相當廣泛。台北站清晨最低溫為13.3度，雖然相對濕度高、風力近乎靜風，具備輻射冷卻條件，但北部冷空氣已明顯減弱，因此低溫較前一日回升2度以上。

接著，吳聖宇指出，今天短波槽線位置偏北，對台灣天氣影響有限，底層仍受到日本附近變性高壓帶來的東南風影響，各地大致為晴到多雲的穩定天氣。白天氣溫持續回升，北部、東北部及東部高溫約20至23度，中南部及東南部可達24至26度以上。不過夜晚至明晨，輻射冷卻仍可能帶來局部低溫，中北部空曠地區有機會降至12度以下，南部與花東空曠地區也可能出現15度以下低溫。

明日東北季風增強 迎風面轉涼有雨

隨後，吳聖宇分析，明天隨著中層短波槽東移至日本，槽後冷空氣南下，冷鋒尾端清晨至上午掠過台灣近海或北部上空，東北季風開始增強，水氣雖不多，但降雨將集中在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島，桃竹地區雲量增多，苗栗以南仍維持晴到多雲。北部、東北部白天高溫降至18至21度，花東約22至25度，中南部仍有24至27度，南北溫差明顯。

週四後回溫 週末天氣穩定偏暖

吳聖宇也進一步推測，後天週四東北季風逐漸減弱，風向轉偏東風，東半部雲量偏多，偶有零星降雨，西半部則維持晴到多雲。北部高溫回升至20至22度，中南部仍有24至27度。週五起到週末，高壓東移變性，吹偏東轉東南風，各地天氣穩定、降雨不明顯，適合進行年前大掃除。不過西半部夜晚清晨氣溫偏低時，仍需留意起霧影響行車安全。氣溫方面將明顯回升，中南部高溫甚至有機會達到27至30度。

快新聞／清晨最低7.3度！全台凍一波 日夜溫差飆破10度

本週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

過年期間北東變化較大 中南部天氣穩定

接著，吳聖宇預估，除夕至初二將接連有兩波東北季風影響，迎風面的北部與東半部降雨機率提高、氣溫轉涼，中南部則影響不大，仍維持溫暖穩定。初三後季風減弱，氣溫回升，初四僅有微弱鋒面掠過北方海面，對天氣影響有限。

最後，吳聖宇總結，整體來看，今年春節期間天氣條件尚可，僅北台灣與花蓮一帶溫度起伏較明顯，中南部與台東多為溫暖且日夜溫差大的型態，民眾可把握好天氣安排假期活動，但早出晚歸仍要注意保暖。





