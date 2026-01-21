清晨果菜市場拜票收到青蒜、大蘿蔔 楊瓊瓔喊：為台中未來打拚

表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔，今（21日）天剛亮，就現身台中果菜市場向辛苦的頭家們請安，她特別感謝台中市青果商業公會王耀寬理事長，送她代表著勝算在握的青蒜，還有熱情的攤商好朋友，送上象徵好彩頭的大蘿蔔，都令她相當感動，將會帶著大家的祝福，繼續一步一腳印，為台中的未來打拚。

楊瓊瓔今在臉書發文指出，果菜市場是台中民生經濟的縮影，也是供應整座城市動力的來源。每一箱新鮮的蔬果，都承載著農民的汗水與攤商的辛勞。早晨的市場充滿了活力與朝氣，看到大家為了生活打拚的身影，就是這座城市最美的風景。

廣告 廣告

楊瓊瓔特別感謝台中市青果商業公會王耀寬理事長，送她勝算在握的青蒜，還有熱情的攤商好朋友，送上象徵好彩頭的大蘿蔔 ，握著大家厚實的手，聽著一句句宏亮的加油、凍蒜 ，心裡真的暖暖的，充滿了電量！

最後，楊瓊瓔也說，收到了這份沈甸甸的心意，會帶著大家的祝福，繼續一步一腳印，為台中的未來打拚。

【看原文連結】