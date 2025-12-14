清晨死亡路口！雲158乙奪命連環撞 小貨車車頭斷裂釀2死2傷

斗南路口3車猛撞，小貨車「車頭斷裂」釀2死2傷。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣斗南鎮雲158乙公路與大同路口，14日清晨6時許發生一起震撼人心的重大交通事故，1輛自小貨車行經路口時，與兩部自小客車發生猛烈碰撞，瞬間巨響劃破清晨寧靜。事故造成現場車輛嚴重變形，其中小貨車車頭幾乎斷裂，零件四散，畫面怵目驚心。

雲林縣消防局接獲通報後，立即派遣消防車3部、救護車4部，共14名消防與救護人員趕赴現場，到場後發現3輛車撞成一團，小貨車受創最為嚴重，車內1男1女受困其中。警消人員動用破壞器材搶救，並同步進行緊急醫療處置，爭取黃金救援時間。

初步了解，事故共造成4人受傷小貨車內1名40歲男性與1名40歲女性，被救出時已無生命徵象，隨即送醫搶救；其中1部自小客車由40歲男性駕駛，因撞擊力道過大陷入昏迷；另1部自小客車則為45歲男性駕駛，僅臉部外傷、意識清楚。4名傷者目前均送往醫院治療，後續傷勢仍有待醫院進一步說明。

警方已封鎖事故現場進行採證與交通疏導，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，不排除與清晨視線不佳、車速或路口號誌有關。這起事故再次引發外界對地方道路安全與路口設計的關注，也提醒用路人清晨行車務必減速慢行、提高警覺，避免憾事再度發生。

