清晨滿載衛生紙貨車失控衝對向 三芝台2線驚險自撞意識清楚送醫

新北市三芝區台2線7日清晨發生一起驚險的自撞交通事故，1輛滿載衛生紙的白色小貨車，行經彎道路段時疑似因操作不慎導致車輛失控，先是猛烈撞擊中央分隔島，隨後整輛車衝入對向車道，車頭嚴重毀損，現場一度相當混亂，所幸事故並未波及其他用路人，避免更嚴重的傷亡發生。

淡水警方表示，事故發生時間約在清晨5時30分，地點位於新北市三芝區台2線18.5公里處、往石門方向。當時由39歲黃姓男子駕駛的小貨車，車上載運大量衛生紙，行經彎道時疑似未能妥善控制車速與方向，導致車輛偏移路線釀禍。

消防人員於5時39分抵達現場時，發現駕駛已自行脫困並站立於車外，意識清楚，並無受困情形。經初步檢視，黃男四肢多處擦挫傷，左手疑似骨折，隨即由救護人員送往淡水馬偕醫院進一步治療。

警方指出，現場已對黃男實施酒測，酒測值為0，排除酒駕可能。事故詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待後續調查釐清。警方也提醒，清晨時段視線不佳，加上彎道路段風險高，駕駛人務必放慢車速、提高警覺，以確保行車安全。

