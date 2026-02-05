清晨火警驚魂 北港武德宮即時搶救守住信仰中心

▲消防人員於5時44分抵達現場，回報為廟宇一、二樓冒煙起火情形，隨即佈線展開搶救。經查，起火點位於廟宇一樓右後方非主殿區域，主要為堆放金紙與雜物處起火燃燒。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港武德宮於115年2月5日清晨發生火警，消防單位接獲通報後迅速派員前往搶救，在短時間內成功控制並撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，廟宇主體及主殿均未受影響。

雲林縣消防局表示，當日清晨5時36分接獲民眾報案，指北港鎮華勝路330號武德宮發生火警，立即調派北港、元長、水林、四湖分隊及第三大隊前往支援，合計出動消防車8輛、救護車1輛及消防人員18人，由第三大隊大隊長陳岳謄到場指揮。

廣告 廣告

▲現場堆放物品較多，所幸火勢侷限於非主殿範圍，加上建築物為RC結構，耐火性較佳，消防人員到場迅速，成功防止火勢擴大。（記者蘇峯毅攝）

消防人員於5時44分抵達現場，回報為廟宇一、二樓冒煙起火情形，隨即佈線展開搶救。經查，起火點位於廟宇一樓右後方非主殿區域，主要為堆放金紙與雜物處起火燃燒，二樓僅受煙燻影響，未發生延燒。

陳岳謄指出，現場堆放物品較多，所幸火勢侷限於非主殿範圍，加上建築物為RC結構，耐火性較佳，消防人員到場迅速，成功防止火勢擴大，確保廟宇主體及信眾安全。火勢於6時10分獲得控制，並於6時14分完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺，無人員受傷。

▲此次火警未造成人員傷亡，受損範圍主要集中於辦公室區域，以及部分供民眾使用的糖果、香品與少量金紙。（記者蘇峯毅攝）

遠在日本奈良的武德宮主委林安樂，也於第一時間接獲系統通知，並即時掌握狀況，AI系統在火勢形成前即已示警，加上長年夜間留守制度，使突發狀況得以及早發現並通報。

武德宮秘書長蘇建華獲悉後，立即搭乘高鐵返回北港處理相關事宜。他指出，此次火警未造成人員傷亡，受損範圍主要集中於辦公室區域，以及部分供民眾使用的糖果、香品與少量金紙，整體財物損失有限。

林安樂主委提到，武德宮自民國69年於現址安座以來，近50年來夜間皆安排人員留守，並逐步導入科技防災設備，此次事件也再次凸顯人力與科技共同守護宗教場所的重要性。