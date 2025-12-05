清晨火警！彰化爌肉飯名店遭波及斷電 饕客今天吃不到了

彰化縣溪湖鎮今（5日）清晨傳出火警，一樓平房出現燃燒的情況，火勢延燒共4戶，不少民眾清晨聽到聲響全都跑上街頭圍觀，從空拍照可見，這場火勢可以說是燒得非常劇烈，最終費時半小時將火勢控制，據悉，起火地點為彰化溪湖知名排隊名店「阿讚爌肉飯」後方民宅。

彰化溪湖鎮火警。（圖／翻攝畫面，下同）

這起事件發生於今天清晨5時31分，警消接獲通報稱員鹿路二段一處平房有起火的狀況，抵達現場後得知現場無危險物品、人員皆已逃出，判斷為二級火警開始灌救，儘管火勢延燒四棟平房，但消防最終花費半小時將其控制，由於起火時間接近清晨，不少民眾也被聲響吵醒，紛紛走上街頭圍觀。

廣告 廣告

據悉，起火地點為彰化溪湖知名排隊名店「阿讚爌肉飯」店面後方民宅，接著延燒至餐廳的倉庫及部分用餐區，至於確切起火原因，仍待進一步調查。

雖然該店的主要營業區沒有被大火波及，但受到火災影響店內因此停電，要等到消防完成安全鑑定及火場調查後，方能復業。

延伸閱讀

影/北市公車深夜連環撞釀5傷 女騎士右小腿斷裂恐截肢

返家驚見「1女陳屍陽台」 急報警 死者竟是樓上住戶

檢驗台灣鯛卻鬧烏龍！女研究助理一度失聯 警方赴住處尋獲