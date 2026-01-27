清晨空品轉差 南市啟動跨局處應變提醒民眾加強防護

環保局加強道路灑水作業，針對主要道路進行抑塵，降低懸浮微粒濃度。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

今（廿七）日受新一波冷高壓南下影響，清晨風速偏弱，加上逆溫現象發生，污染物不易擴散，導致南市空氣品質於早晨時段明顯惡化。市府於上午七時啟動跨局處空氣污染防制指揮中心，整合各單位能量展開應變作為，降低空污對市民生活與健康的衝擊。

環保局表示，已加強對工業污染源的管制，針對高排放工廠提高巡查頻率，並要求配合調降產能或啟動降污設備。同時同步強化道路灑水與清掃作業，優先針對車流量大的主要道路及施工工地周邊進行抑塵，減少懸浮微粒在空氣中的濃度。

清潔車輛於市區道路執行灑水與清掃，配合空污應變措施改善空氣品質。（環保局提供）

環保局長許仁澤提醒，空品不佳期間，長者、孩童及患有心肺疾病或慢性病的族群應特別留意身體狀況，盡量減少戶外活動，外出時配戴口罩，並關閉門窗以降低室內空氣受污染影響。

環保局指出，預估今日中午過後東北季風逐漸增強，擴散條件可望改善，空氣品質有機會逐步回升。市府將持續監測空品變化，並視狀況滾動調整應變措施。同時也呼籲市民，在空品不良期間避免戶外劇烈運動，隨時留意環保局發布的空氣品質資訊，彈性調整活動安排，共同守護自身健康與生活品質。