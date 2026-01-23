清晨買早餐恍神！女駕駛逆向狂撞消防栓 噴射3公尺水柱

今日清晨5點多，苗栗縣頭份市中正路發生一起罕見的交通事故。44歲劉姓女子駕駛休旅車行經該路段時，因一時恍惚導致車輛失控，休旅車突然逆向偏離車道，直接撞上對向路旁的消防栓。

事故發生後，現場立即噴發出高達3公尺的巨大水柱，水流如瀑布般傾瀉而下，短時間內整條車道便遭水流淹沒。目擊民眾形容，當時的景象彷彿倒立的瀑布，水柱沖天的畫面相當驚人。

頭份警方接獲報案後立即趕赴現場處理。經初步調查，劉姓女子當時正要前往購買早餐，可能因清晨時分精神不濟，導致注意力不集中而發生意外。警方現場對劉女進行酒測，檢測結果為0，排除酒駕可能性。所幸這起事故並未造成人員傷亡，詳細肇事原因仍在進一步釐清中。

消防人員接獲通報後迅速抵達現場，發現消防栓的開關裝置已經完全損壞，無法直接關閉水源。面對持續噴發的強力水柱，消防人員只能緊急聯繫台灣自來水公司派員前來協助處理。經過數小時的搶修作業，直到天亮人潮開始增多時，自來水公司人員終於成功關閉消防栓水源，結束這場清晨的「水災」。

期間造成中正路交通受阻，車輛必須改道通行。頭份警方藉此事件呼籲所有用路人，駕駛車輛時務必保持精神集中，隨時注意車前路況變化。特別是在深夜或清晨時段行駛，由於光線不足視線較差，更應該放慢車速謹慎駕駛，才能確保自身與其他用路人的安全。

