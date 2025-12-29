清晨連3震！極淺層地震震央「都在這裡」 深度僅5公里

台東今晨連3起極淺層地震，最大規模3.7震度3級，民眾睡夢中明顯有感。 圖：翻攝自氣象署地震中心

[Newtalk新聞] 台東民眾今(29)日清晨恐怕睡不安穩，地牛從天還沒亮就接連翻身，不少人在睡夢中感受到搖晃。根據中央氣象署觀測顯示，短短3小時內台東地區連續發生3起有感地震，且震源深度都相當淺。這波震勢規模最大達3.7，台東縣最大震度為3級，讓在地鄉親一早非常有感，所幸並未傳出災情。

這波搖晃中規模最大的一次出現在清晨5時27分，芮氏規模來到3.7。震央定位於台東縣政府北北西方16.7公里處，地震深度僅8.7公里。各地震度方面，台東縣測得最大震度3級，花蓮縣則有1級震度，屬於小區域有感地震。

廣告 廣告

早在天亮之前，清晨4時23分就出現第一起芮氏規模3.5的地震，揭開今日地牛翻身序幕。這起地震震央在台東縣政府西方9.1公里，深度更淺，只有5.8公里。當時台東縣最大震度同樣達到3級，屏東縣也有1級震度，不少早起民眾已感覺到明顯搖晃。

直到上午7時03分，又發生第3起芮氏規模3.5的小區域地震。此次震央位在台東縣政府西方8.9公里，深度僅5.6公里，同樣屬於極淺層地震。觀測數據顯示，這波震度台東縣為2級，屏東縣為1級。總計一早連3震，震央皆集中在台東市周邊，提醒民眾需隨時留意。

除了台東地牛翻身，宜蘭外海昨(28)日也相當不平靜，單日累積發生3起有感地震。首波搖晃出現在凌晨0時45分，規模達4.7，深度60.8公里；緊接著上午10時55分與晚間9時57分，又分別發生規模3.8及4.1的地震。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

于朦朧登「2025全球百大帥哥」第5名！粉絲淚崩：世界看見你了

台中潭子住宅火警 父被救出、兒葬身火窟