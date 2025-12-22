苗栗縣竹南鎮發生一起嚴重車禍！一名85歲陳姓長者於清晨5點40分，穿著深色衣物在光復路斑馬線上準備過馬路時，遭一輛未減速禮讓的黑色轎車高速撞擊，當場失去生命跡象。肇事的21歲駕駛辯稱「因天色昏暗，加上老人家身穿深色衣物，所以沒有看到人」，但警方調查發現其未依規定減速禮讓行人，已依過失致死罪嫌移送法辦。事發地點路面上留下大片血跡，令附近居民十分驚恐！

清晨過馬路遭高速撞擊！85歲長者「倒地」不治 肇事駕駛移送法辦。(圖／TVBS)

苗栗縣竹南鎮發生一起嚴重交通事故，造成一名85歲長者喪生。事發於清晨5點40分，陳姓長者正穿著深色衣物，在光復路的斑馬線上準備過馬路時，遭一輛未減速禮讓的黑色轎車高速撞擊。老人家當場失去呼吸心跳，雖緊急送醫，但仍因傷勢過重不治身亡。警方調查發現，21歲肇事駕駛未依規定減速禮讓行人，已依過失致死罪嫌移送法辦。

廣告 廣告

清晨過馬路遭高速撞擊！85歲長者「倒地」不治 肇事駕駛移送法辦。(圖／TVBS)

事故發生在天還未亮的清晨，陳姓老人家穿著深色衣物，正在閃燈路口的斑馬線上準備過馬路。就在此時，一輛直行的黑色轎車未減速煞車，直接撞上老人家，導致他被撞飛倒地。竹南消防分隊隊員陳廣學表示，到場時評估已經沒有呼吸心跳，且右腳有開放性骨折，立即實施相關急救措施，但因撞擊力道太大，老人家經過搶救後仍宣告不治。事故現場路面上留下大片血跡，嚇壞許多附近居民。

８５歲翁穿深色衣 清晨過馬路晨運遭車撞亡。(圖／TVBS)

附近鄰居描述事發經過時說，當時剛好要出門做氣功，開門就聽到一聲巨響，看到有人倒在地上，就在老人家門口附近。另一位鄰居則透露，老人家平時會到對面的運動公園走走，因為年紀大了腳不太好，走路都是慢慢的。據了解，陳姓老人家平時行動不便，住在事發地點附近，每天都會早起散步運動。

８５歲翁穿深色衣 清晨過馬路晨運遭車撞亡。(圖／TVBS)

竹南分局第五組長李京翰表示，肇事駕駛酒測值為零，初步排除酒駕及毒駕情事。經調查，肇事駕駛年僅21歲，當時是從新竹前往苗栗找朋友。駕駛聲稱因天色昏暗，加上老人家身穿深色衣物，所以沒有看到人，但路口未減速停讓行人已經違規。警方已依過失致死罪嫌將肇事駕駛移送地檢署偵辦。

更多 TVBS 報導

高雄Uber深夜翻覆路中央！女乘客送醫 駕駛毫髮無傷

等紅綠燈遭汽車衝撞！老翁「遭拖行至路中央」掙扎撐地全身傷

機車變保齡球！台中尖峰5車連環撞 檔車衝進「待轉區釀2傷」

載麵小販清晨遇死劫！雲林彎道三車撞 駕乘雙亡肇事駕駛昏迷

