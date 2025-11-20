清晨遭酒醉男闖入敲窗恐嚇 警方迅速鎖定身分偵辦

圖說：發言人臺北市大安分局瑞安派出所長陳春玄。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局瑞安派出所於19日下午接獲民眾報案，稱其位於復興南路的租屋處遭不明男子侵入，期間窗戶及紗窗遭敲打破壞，且男子對其出言恐嚇，報案人因此前往派出所提出告訴。

報案人趙姓男子表示，昨日上午8時許於租屋處休息時，因窗外傳來喊叫聲及敲打聲而驚醒，起身查看後發現一名陌生男子闖入住處，並持小鐵棒敲打窗戶、破壞紗窗，同時對其恐嚇喊叫，趙男受到驚嚇後立即離開現場並向警方報案。

廣告 廣告

警方調閱監視器畫面，發現涉案男子與警方稍早處理的酒醉路倒男子為同一人，目前警方已掌握其身分，將通知其到案說明，釐清案情並依法進行偵處。

大安分局呼籲，民眾如遇可疑人員或治安狀況，請立即撥打110報案電話，警方將第一時間到場處理，全力守護市民居住安全，飲酒後要平安回家，切勿鬧事，若有涉法，警方當依法偵辦，不因酒醉即可免責。