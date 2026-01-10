清晨防10度以下低溫 中南部注意日夜溫差

交通部中央氣象署指出，今天(11日)大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨台南以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，請做好保暖工作，高溫方面，北部及宜蘭在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大；今晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，10至17度，馬祖晴時多雲，9至12度。

東北風偏強，台南以北、台東、屏東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：11日大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。