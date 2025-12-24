清晨零下3度…南韓草莓蛋糕名店「聖心堂」排7小時 網路喊價3倍跳

南韓名店聖心堂推出聖誕節限定的草莓蛋糕，排隊人潮爆滿。翻攝聖心堂IG



據南韓媒體今天（12/24）報導，南韓大田市的知名麵包店「聖心堂」，推出聖誕節限定的草莓蛋糕，即便今天清晨溫度僅零下3度，排隊人潮仍爆滿，甚至有人排了7小時才順利買到，網路上更出現代購貼文，喊價已經高達原價的2至3倍。

據《朝鮮日報》與《韓民族日報》報導，明天（12/25）就是聖誕節，為了慶祝這一年一度的大日子，許多南韓人購買草莓蛋糕，位於大田市的知名麵包店「聖心堂」，排隊人潮竟看不見終點。

天才剛亮，為了購買聖心堂推出的聖誕節限定草莓蛋糕，整條街道都是人，從店門口一路排到地下街，隊伍長達1公里，一名從首爾南下、早上6點就開始排隊的30多歲男子表示，店家其實8點才開門，即便他提早來等待，開店後還得再等2小時30分鐘，才能買到草莓蛋糕。

廣告 廣告

聽起來似乎太誇張，不過，這位男客人算幸運的，據悉，今天有客人排了整整7個小時，才順利買到草莓蛋糕。根據天氣預報，今天清晨大田的最低氣溫為零下3度，白天最高氣溫僅5度，客人們一邊發抖，一邊在隊伍中用暖暖包暖手，甚至有人已經準備好毯子，下定決心一定要買到。

聖心堂起源於1956年，一開始只是大田火車站旁的一家小店鋪，經過60多年的歲月，已成為南韓民眾最愛的麵包店之一，也在首爾開設分店，聖心堂每年吸引超過1千萬人次的遊客造訪，其熱賣產品「油炸菠蘿麵包」日銷量達4萬個，甚至曾被日本的札幌電視台記者盛讚：「前所未有的美味」。

南韓名店「聖心堂」的油炸菠蘿麵包，曾被日媒稱讚「前所未有的美味」。翻攝聖心堂IG

這次推出的期間限定草莓蛋糕，一個重達2.3公斤，定價為4萬9千韓元（約1千元台幣），由於熱潮不斷，網路上也出現代購貼文，不過，轉售價格越喊越高，動輒2至3倍，最高達到15萬韓元（約3千3百元台幣）。

聖心堂業者呼籲：「最近出現代購情況，由於蛋糕產品有特殊性，運送過程可能出現變質等衛生問題，不應透過代購管道取得。」

更多太報報導

耶誕前夕急令！淫魔艾普斯坦檔案難消化 佛州要檢察官當「塗黑」義工

日議員喊「想看大熊貓可去自由台灣」！ 國台辦怒斥：癡人說夢

美國擬2027年加徵中國半導體關稅 中國外交部撂狠話：損人害己