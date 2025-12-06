清晨驚魂！福興廢棄物突竄火海 黑煙沖天5公里外都看得到

福興清晨廢棄物大火狂燒5公里外清楚可見。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣福興鄉6日清晨驚傳火警意外，一處堆放建築廢棄物的空地突然起火燃燒，在強風助長下，火勢迅速延燒、濃煙直衝天際，遠在5公里外的和美地區民眾都能清楚看見黑煙，場面十分駭人，所幸消防人員迅速到場搶救，火勢在30分鐘內順利控制，現場並未造成人員傷亡。

彰化縣消防局第三大隊於上午10時42分接獲報案，指出福興鄉沿海路二段一處大樓旁的空地疑似發生火警，現場堆放大量建築廢棄物，隨即派遣6輛消防車、12名警義消人員前往搶救，消防人員於10時57分抵達時，發現燃燒面積約70平方公尺，火勢猛烈，且火場一側僅隔著低矮圍牆就緊鄰住宅大樓，周邊則多為農田，情況一度相當危急。

由於現場風勢強勁，火焰不斷竄升，濃煙遮蔽天空，消防人員立即佈署水線全力灌救，防止火勢蔓延至建築物，經過全力搶救後，火勢於11時26分順利獲得控制，隨後消防單位也緊急調度重型機具進場協助翻動悶燒廢棄物，避免復燃。

目前起火原因仍待火調人員進一步鑑定釐清。消防單位也呼籲，建築廢棄物若未妥善管理，極易因天氣乾燥或人為因素引發火災，相關單位應加強巡查，避免類似驚險事件再次發生。

