清晨高雄鳳山透天厝火警 1男受困喪命

巷弄內滿是濃煙，前方這棟鐵皮加蓋的3樓透天厝，從2、3樓冒出熊熊火焰，當時還有一名男子以及一隻貓受困。

屋主家人焦急衝回家，想確認屋內狀況。火警發生在8日凌晨，高雄鳳山保泰路這棟透天厝疑似從2樓開始起火，消防隊派遣67人現場，礙於巷弄狹小消防車無法進入，趕忙拉設水線搶救。

高市消防局第三大隊副大隊長林奕傑說明，「2樓跟3樓都已經有明顯的火煙冒出，那據了解這個總共住了7人，有2人外出，那剩下的這5人，有4人已經自行先離開這棟起火的建築。」

廣告 廣告

高市消防局表示，屋內住有7人四代同堂，火警當下2人外出，4人逃生。火勢約在1小時後撲滅，消防人員在3樓發現明顯死亡的男子，經確認是屋主35歲孫子，另外在2樓也發現有一隻貓明顯死亡。

林奕傑指出，「因為火勢已經全面燃燒，所以溫度非常的高，而且充滿了濃煙，所以消防人員也沒辦法第一時間就有入室，去搜救這個受困者，因為他是受困，後來發現是在3樓後方的房間。」

初步研判起火點在2樓，死者住在3樓房間，消防局推估是因2樓全面燃燒，死者才往同樓層後方移動，卻不幸喪命。由於起火戶領有住警器，卻疑似沒有安裝，警消後續也將要求屋主裝設，並由火調科釐清起火原因。

更多公視新聞網報導

​​花蓮美崙大理石工廠深夜起火 消防1小時撲滅無人傷亡

高雄透天厝火警 屋主抱幼子逃生墜樓送醫

宜蘭礁溪電鍍廠發生火警 消防獲報灌救無人受困

