清晨「中南部比北部還冷」原因曝光！林得恩揭夜間散熱成關鍵

中央氣象署統計今(6)日清晨4時為止，全台平地最低溫出現在台南楠西，僅8.1度；山區最低溫則出現在南投信義，氣溫下探至零下7.6度。此次冷空氣影響下，出現中南部氣溫反而低於北部的情況，氣象專家林得恩指出，與輻射冷卻、雲量、地形及濕度等多重因素有關。

中南部比北部冷的原因。（圖／翻攝 林老師氣象站 ）

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，中南部夜間較容易散熱。清晨時段地表溫度主要受到夜間長波輻射冷卻影響，中南部雲量偏少、風勢微弱，加上空氣較為乾燥，使得地表熱量更容易向外釋放，導致清晨氣溫快速下滑。

而北部受東北季風及雲層影響，反而形成「保溫效果」。雲層如同棉被般減少夜間熱量散失，持續的風場攪動也不利冷空氣在近地層堆積，使北部清晨降溫幅度相對有限。

林得恩進一步表示，地形與地表條件亦是關鍵因素。中南部多為盆地與平原，地勢平坦、夜間風弱，密度較高的冷空氣容易下沉並滯留，形成冷空氣堆積與輻射逆溫層，進一步加劇清晨低溫。

林得恩也談到空氣濕度差異也影響明顯，中南部夜間空氣乾燥，溫室效應較弱，熱量更容易向外輻射；相較之下，北部雲量與濕度較高，有助於夜間保溫，因此未出現同樣劇烈的降溫情況。

