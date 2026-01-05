清晨「流星劃過」瞬間閃光！ 網瘋傳快許願 專家：很少見

高雄市 / 綜合報導

有民眾發現今(5)日清晨5點多有流星劃過，高雄市壽山情人觀景台、蓮池潭，還有旗津的即時影像，也都清楚錄下流星劃過，夜空突然閃一片藍光，非常亮，大家紛紛討論，說要趕快許願，有親眼看到的人，真的好幸運，而專家解釋，這顆火流星體積應該不小，它的煙塵持續超過3分鐘，可說是非常少見。

清晨5點多，突然一道流星劃過，藍光閃過照亮整個夜空，高雄壽山情人觀景台即時影像拍下這畫面，相當驚奇，其他地方也有看到，蓮池潭和旗津的即時影像同樣錄下流星一瞬間，屏東竹田鄉畫面，也是突然一片閃光，有民眾說自己當時正在開車，看到流星覺得太特別了，影片在網路流傳，大家都說可以趕快許願，如果有親眼看到的，真的很幸運，民眾說：「當然，會感覺很奇怪，突然間有那種東西，一定是隕石(流星)還是什麼。」

專家解釋，這顆火流星體積應該不小，因為通過大氣層摩擦比較久也比較亮，而火光消失之後，煙塵持續超過3分鐘，算是很少看到的現象，屏東縣星空大使施世治說：「12月28日到今年的1月12日是象限儀座流星雨期間，這個流星雨的極大期也是在1月4日清晨，不過今天1月5日早上5點21分，我們在頭頂到南方，這個方向，可以看見一顆火流星。」流星劃過夜空，難得一幕被即時影像錄了下來，也掀起大家討論。

