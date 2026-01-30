清晨4時把關年貨！盧秀燕視察魚市果市 要求量足、價穩、質優

台中市長盧秀燕清晨四時許，前往台中魚市場及果菜批發市場，了解年貨供銷與市場整備情形。（記者徐義雄攝）

記者楊文琳、徐義雄／台中報導

農曆春節將近，年節民生物資供應備受關注，台中市長盧秀燕三十日清晨四時許，前往台中魚市場及果菜批發市場進行年前探視，實地了解年貨供銷與市場整備情形。盧秀燕說，台中是戶籍人口加上流動人口約三百萬人的大城市，春節期間年貨供應格外重要，市府提前把關，「第一，量要充足；第二，價錢要合理；第三，品質一定要好」，市民安心過好年。

盧秀燕指出，市府所屬的魚市場、果菜市場及肉品市場，是供應年節民生用品的重要樞紐，清晨前往第一線，掌握實際價格與供貨狀況。目前整體供應情形良好，蔬菜、魚貨、肉品及水果量能充足、價格平穩，品質維持水準。距離過年尚有近10天，採買高峰將至，市府請各大批發市場加大供應量，強化價格督導，確保市場運作順暢。

清晨四時三十分，盧秀燕由農業局長李逸安的陪同，巡視台中魚市場交易情形。台中魚市場公司表示，今年受沿海光電產業影響，部分養殖魚貨量略有減少，年節前行情預估將小幅上揚，仍在合理範圍內。水產品平均每天交易量約四十五公噸，平均價格約每公斤一六五元，黃花魚、石斑魚、吳郭魚、金鯧魚、鱸魚及虱目魚等供應穩定。

五時三十分，盧秀燕轉往台中果菜批發市場，實地關心蔬果拍賣與供銷狀況。李逸安說明，食品安全與蔬果冷鏈保鮮是市府重點工作，輔導果菜市場完成質譜儀快篩設備建置，完成冷鏈配銷中心二期工程，提升蔬果安全與保鮮品質。

台中果菜運銷公司說明，春節前蔬果供應量充足，近期蔬菜每日平均交易量約二二0公噸，平均價格每公斤約二十元；水果每日平均交易量約四二0公噸，平均價格約每公斤七十五元，柑橘類、蜜棗、木瓜、鳳梨及雪梨等年節應景水果買氣熱絡。

盧秀燕指出，大安肉品市場近日每天豬隻拍賣量約一八00至二二00頭，價格約每公斤八十六至八十八元，供應量隨年節接近再行提高。

非洲豬瘟疫情考驗後，市府對肉品安全採取更高規格的防疫策略，所有交易豬隻來自合法屠宰場，專業獸醫師層層把關，消毒與查核作業已全面常態化，市民可百分之百安心食用國產豬肉。

農業局補充，春節前最後兩週是批發市場交易高峰期，市府全面監控機制，加強市場、屠宰場與相關場域的消毒、防疫與環境監測，從源頭到餐桌嚴格把關，確保年節供應安全無虞。

市長盧秀燕感謝立委楊瓊瓔與市議員劉士州到場關心地方民生供應。盧指出，楊瓊瓔長期與中央農業部保持密切溝通，積極為台中爭取農業與基礎建設資源，對地方發展助益良多。