清晨5到8點空汙最嚴重傷肺！醫：冬季運動要戴口罩暖身

冬季戶外運動需特別注意呼吸道保護！冷空氣直接吸入會導致氣管收縮、黏膜受損、分泌物增加，引發咳嗽、呼吸困難，甚至誘發氣喘，特別是清晨運動時氣溫最低、空氣品質最差。

冬天運動前至少要暖身10至15分鐘，從室內到室外、從慢走到快走，讓呼吸道逐漸適應冷空氣。（示意圖／Pixabay）

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師指出，冬天運動前至少要暖身10至15分鐘，從室內到室外、從慢走到快走，讓呼吸道逐漸適應冷空氣。突然大口吸入冷空氣會讓氣管劇烈收縮，引發「運動誘發型氣喘」，出現胸悶、咳嗽、呼吸困難，建議在室內先做伸展、原地踏步、深呼吸練習，讓體溫慢慢升高、心跳逐漸加速後再走出戶外。

廣告 廣告

胡皓淳表示，冷空氣直接吸入是冬季運動最大禁忌，戴上運動專用口罩或透氣圍巾，能預熱吸入的空氣、保持呼吸道溫暖濕潤。此外，清晨5至8點是空氣品質最差的時段，冷空氣讓汽車廢氣、工廠排放的污染物沉降在低空，加上逆溫層效應，PM2.5、二氧化氮等有害物質濃度最高。

冬季運動戴上運動專用口罩或透氣圍巾，能預熱吸入的空氣、保持呼吸道溫暖濕潤。（圖／Photo AC）

胡皓淳強調，霧霾天、寒流來襲時，不要硬撐著出門跑步，吸入的髒空氣對肺部傷害遠大於運動帶來的好處。運動時應以鼻子呼吸為主，避免張嘴大口喘氣，正確方法是用鼻子深吸氣、嘴巴吐氣，保持規律節奏。

如果喘到必須張嘴呼吸，代表運動強度太高，胡皓淳建議，降低速度讓呼吸回到鼻子吸氣的節奏，跑步時可用「3步吸、3步吐」的方式維持鼻呼吸。

延伸閱讀

鍾佳濱語出驚人！「春秋時代沒有中國」藍青年一句話狠打臉

葉華超兇回歸！E級晃動色誘黃少祺 喊「像3顆頭在跑」

台男在札幌被捕！約「不到20歲」女網友飯店見面 涉毆打被捕