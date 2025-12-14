清晨7.1度創入冬新低！今晚繼續防低溫 明白天才回暖

今（15日）清晨全台最低溫出現在新竹縣關西7.1度，氣象專家吳德榮表示，今晚和明天清晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下。

左圖：海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」(cloud street) （圖／翻攝自 「洩天機教室」專欄 ）

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今晨觀測資料顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」(cloud street) ，陸上無回波、亦無降雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。今日各地區氣溫為：北部10至23度、中部11至25度、南部11至27度、東部12至24度。

廣告 廣告

吳德榮指出，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三、四(17、18日)西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮表示，週五、六(19、20日)有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。下週(21)日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

延伸閱讀

又冷風又大！12縣市強風特報 行車請減速慢行

冷氣團來襲！今夜恐探10度以下 多縣市發布低溫特報

真的冷了！平地最低溫出現在新北石碇 僅有10.6度