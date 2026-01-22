清晨8度探底！強烈冷氣團罩全台 專家曝「轉晴回暖」時間點

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

今、明（22、23日）兩天「強烈大陸冷氣團」（台北觀測站≦12度）持續影響台灣，各地清晨低溫明顯下探，北台灣整天濕冷。氣象專家提醒，雖然這波冷氣團尚未達到「寒流」（台北觀測站≦10度）等級，但因水氣偏多、體感會感覺特別冷，民眾外出仍需加強保暖，切勿掉以輕心。

吳德榮今（22）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台北測站最低溫已降至11.4度，達「強烈大陸冷氣團」標準；清晨全台平地最低溫則落在8至11度之間，其中雲林古坑8.3度為全台最低，高雄內門8.6度、新北石門與嘉義竹崎皆約8.7度，宜蘭三星也僅10.8度。

最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日迎風面雲量偏多，北部與東半部有局部降雨，北台灣整天濕冷；明日白天起北部轉為多雲，東半部仍有短暫雨機會。中南部兩天大致為多雲到晴，白天偏涼、早晚寒冷。氣溫分布上，北部約9至13度，中部8至21度，南部9至24度，東部11至22度。

週六至下週二（24至27日）冷空氣逐漸減弱，全台天氣趨於穩定，多為晴到多雲，氣溫逐日回升，白天轉為溫暖舒適；不過夜間輻射冷卻明顯，早晚仍偏冷，日夜溫差拉大，需留意穿著調整。不過好天氣轉瞬即逝，下週二下午起，另一波「東北季風」等級的弱冷空氣南下，北部、東部雲量增多並轉為濕涼，天氣變化仍需持續關注。

