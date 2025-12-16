清晨9度寒意逼人！白天回暖像換季 下波東北季風報到時間揭曉

今日清晨仍可感受到明顯涼意。白天將回暖，中央氣象署呼籲民眾當心日夜溫差。

冷氣團已逐漸減弱，但今（16）日清晨仍感受明顯寒意。中央氣象署指出，受輻射冷卻影響，新竹、雲林、嘉義等地低溫下探至9度左右，台北市清晨也僅11.8度，氣象署一早針對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣共7縣市發布黃色低溫特報，提醒民眾留意保暖。

為何白天轉暖、早晚仍偏冷？

氣象署說明，冷空氣持續減弱，加上日照回溫，白天氣溫明顯回升，各地大多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。白天高溫方面，中部以北及東半部約24至26度，南部可達27度，但夜晚清晨低溫仍偏低，中部以北及宜蘭約14至16度，南部及花東17至18度，西半部日夜溫差明顯，早出晚歸需特別留意衣著調整。

未來幾天天氣會怎麼變？

氣象署與氣象專家吳德榮皆指出，明天至週四（17、18日）西半部仍以晴朗為主，東半部及北海岸水氣略增，有局部短暫雨機率。週五、週六（19、20日）水氣轉多，山區與東半部降雨機率提高，平地也可能出現零星雨勢。下週日（21日）將有一波東北季風南下，北台灣轉涼並有降雨機率，下週一（22日）迎風面轉乾，天氣逐漸好轉。值得注意的是，中部以北及東部3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率，民眾上山追雪需注意路況安全。

離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫19至21度；金門14至21度；馬祖14至18度。空氣品質部分，宜蘭及花東為「良好」等級，其餘多為「普通」，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

