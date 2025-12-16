清朝亡了該怪誰？眾人痛罵慈禧，溥儀不認同，說出「另一人名」

國際中心／唐家興報導

清朝亡了該怪誰？眾人痛罵慈禧（左），溥儀卻點名慶親王奕劻（右）才是關鍵。（圖／翻攝自維基百科）

清朝滅亡真相再掀爭論。清朝亡於誰手，百年來眾說紛紜，多數人將矛頭指向慈禧太后，但末代皇帝溥儀卻在回憶錄中給出不同答案。他直言，真正「親手送走大清江山」的人，並非慈禧，而是一名宗室重臣-奕劻。

眾人怪慈禧，溥儀卻點名「另一個人」

慈禧太后長年被視為清朝衰亡的象徵，專權、奢靡、保守，幾乎成了歷史定型印象。然而溥儀在《我的前半生》中卻留下重話，認為真正促成清帝退位的關鍵人物，是乾隆後裔、慶親王奕劻。

溥儀直言，奕劻收受袁世凱巨額賄賂，出面遊說隆裕太后讓國，「清朝兩百多年的江山，就斷送在他手裡」。這句話，也讓奕劻從「平庸權臣」，被貼上「亡國推手」的標籤。

溥儀在《我的前半生》中卻留下重話，認為真正促成清帝退位的關鍵人物，是慶親王奕劻。（圖／翻攝自百度百科）

康乾盛世之後，清朝為何一路下滑？

回顧歷史，清朝並非一開始就注定衰敗。康熙、雍正、乾隆三代接力，造就「康乾盛世」，經濟總量一度佔全球三分之一，國力達到巔峰。

但盛世之後，問題逐漸浮現。乾隆晚年沉溺享樂、縱容和珅貪腐，官場風氣敗壞，也為後來的制度崩壞埋下伏筆。

從失勢宗親到權力核心，奕劻如何翻身？

奕劻出身宗室，卻少年坎坷。父輩爭權失敗，全家被貶，他更被過繼他人、寄人籬下，教育資源匱乏。唯一拿得出手的，是一手好字。

也正是這項「不起眼的本事」，讓他在宮廷宴會中被慈禧注意，逐漸靠近權力核心。雖然學識平平、能力有限，但奕劻性格圓滑、立場鮮明，始終緊跟慈禧，成為她可信任的工具型人物。

靠站慈禧、打壓改革，權勢一路膨脹

同治、光緒年間，奕劻在慈禧扶持下步步高升。甲午戰敗後，他更被推上總理各國事務衙門大臣的位置。戊戌變法時，他毫不猶豫站在慈禧一邊，協助囚禁光緒帝，改革就此夭折。

權力在手，奕劻也逐漸走向腐化。賣官鬻爵、收受賄賂，財富迅速累積，甚至在外國銀行存下鉅款，與袁世凱結成利益同盟。

清朝最後一刀，為何落在奕劻手中？

宣統年間，清廷已名存實亡。革命浪潮高漲，奕劻開始為自己尋找退路。1912年，在他與袁世凱等人遊說下，隆裕太后同意讓溥儀退位，大清正式走入歷史。

五年後，奕劻病逝天津租界，溥儀聽聞消息竟「如釋重負」，認定此人毀了自己的人生，也親手終結了王朝。

清朝真的只怪慈禧嗎？

從結果看，慈禧象徵保守與專權，但真正完成「退位程序」的人，卻是奕劻。一個在體制內求生、逐利、最終選擇背棄王朝的關鍵角色。

清朝的滅亡，或許不是一人之罪，而是整個權力結構、利益交換與時代洪流的總和。正如後人所感嘆：王朝傾覆，從來不只是某個女人，或某個奸臣那麼簡單。

