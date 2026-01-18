清朝滅亡後「百萬清軍」去哪了？揭秘溥儀退位詔書後的兵力流向

國際中心／唐家興報導

清朝滅亡後，百萬清軍去哪了？真相令人想不到！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

清朝滅亡後的百萬清軍究竟去了哪裡？這是許多歷史迷與網友熱議的話題。1912年2月12日，隨著宣統帝溥儀頒布《退位詔書》，統治中國268年的大清帝國正式走入歷史，然而當時帳面上高達百萬的武裝兵力，並未隨著王朝覆滅而瞬間蒸發，他們的去向不僅左右了近代中國局勢，更隱藏著無數小人物的轉身哀歌。

【王朝崩塌前兆：八旗與綠營淪為空殼】

清朝末年，維持政權運作的傳統武力主要是八旗兵與綠營。然而，這些曾經入關奪天下的精銳部隊，在長期養尊處優下早已戰力崩潰。八旗子弟紀律渙散，甚至出現「馬不能騎、弓不能開」的荒唐景象；而綠營則因員額虛報、吃空餉現象嚴重，空有龐大數量卻毫無實戰能力。對當時的清廷而言，這幾十萬大軍名義上雖在，實質上已是無法打仗的廢物，成了國家財政的沉重負擔。

【百萬清軍分流：從戰場走入市井的轉身】

大清垮台後，民國政府並未採取激進的裁撤，而是將這些舊軍進行「社會化拆解」。一部分體質較佳的士兵被轉編為巡警或巡防營，繼續維持地方治安；另一部分則依據安置政策，被發配土地返鄉務農，或進入「工藝所」學習謀生技能。許多旗兵從此卸下盔甲，在京城街頭擺攤、經商，從特權階級變成了為生活奔波的尋常百姓，低調地消失在歷史洪流中。

【真正改寫時代的，是那支新軍】

真正沒有「消失」的，是清末編練的新式陸軍。這批新軍接受西式訓練、紀律嚴明，分為北洋系與南方新軍兩大體系。也正因為清廷對新軍控制鬆散，軍權逐漸落入個人之手，為後來的局勢埋下伏筆。

1911年武昌起義爆發，南方新軍率先倒向革命，各省響應；清廷最後只能倚重北洋軍。隔年，北洋將領聯名通電要求清帝退位，清朝至此畫下句點，而新軍，則正式走上歷史舞台中央。

袁世凱所統帥的「新軍」，，最終促成清帝退位。（圖／翻攝自百度百科）

【北洋新軍崛起：改寫民國命運的關鍵】

真正對後世影響深遠的，並非頹廢的舊軍，而是袁世凱所統帥的「新軍」。這支接受德、日西式訓練的現代化部隊，戰鬥力強悍且配備先進。由於新軍將領多為私人門生，軍權逐漸脫離清廷掌控。1911年武昌起義爆發，南方新軍響應革命，而北方新軍則成為袁世凱與朝廷、革命黨博弈的籌碼，最終促成清帝退位，也讓這股力量正式接收了政權遺產。

【從士兵到軍閥：亂世中的生存抉擇】

清朝滅亡後，新軍的核心勢力演變成了民國初年的北洋軍閥，開啟了長達十餘年的混戰局面。然而，更多底層士兵選擇了不同的道路。有人因不願參與內戰而逃離營房，回鄉務農；有人則在抗日戰爭爆發後，懷揣著保家衛國的信念重新穿上軍裝。

歷史證明，清朝滅亡並不代表兵力的消失，而是時代能量的重新分配。這百萬大軍有的化作市井煙火，有的化作革命星火，也有人淪為權力鬥爭的棋子。他們用各自的選擇，在那個動盪的年代，拼湊出大清落幕後最真實的人間群像。

