清朝開始賣！新北150年炭烤豆干店驚傳歇業 一票老饕喊可惜

新北市新莊區百年老店「尤協豐豆干店」吹熄燈號！傳承超過150年的古法炭烤豆干，因無人接班已在昨（24）日悄悄結束營業，消息曝光後，不少老顧客湧入Google評論留下不捨留言，感嘆很可惜「以後吃不到這種味道了」。

「尤協豐豆干店」位於新莊廟街附近的新莊路上，是當地知名的百年老字號，據傳創立於清朝同治年間，至今超過150年歷史。店家主打自製豆漿、手工豆干，其中最受歡迎的招牌炭烤豆干以古法製作、炭火慢烤，散發濃郁豆香與炭香，特有的口感常吸引饕客排隊搶購，也曾多次被網紅、部落客專訪介紹。

尤協豐的營業方式相當特殊，老闆每日清晨手工磨製豆漿，再製成豆干，到晚上6時才開始營業，更只賣3個小時，每塊炭烤豆干僅13元，售價十分優惠。這麼多年來低調經營，依舊仍是許多新莊人從小吃到大的熟悉味道。

不過，尤協豐近年面臨無人接班的問題，加上製作過程耗時費工，種種因素讓老闆最終決定歇業。近日在Google評論中就有不少網友透露，「在星期一（11月24日）永遠歇業了！真的很可惜」，並表示已從老闆口中證實結束營業一事。

有不少老饕紛紛湧入留言感嘆，「從清朝傳承到現在的豆干老店就這樣沒了」、「在泰山到永和一帶，再也找不到這種炭香豆干」、「手工豆腐配炭火烘烤的味道完全不是外面大量生產能比，以後吃不到了」。

其實尤協豐曾在2013年捲入食安風暴，當時上游供應商益良食品行非法以工業染料「皂黃」混充食用色素，導致部分豆干遭檢出含皂黃。店家強調事件爆發前已停止向該廠商進貨，後續也改用合格色素，但仍重創老店聲譽。

