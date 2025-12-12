清查近5年外購火藥原料「國內均無產製能力」 國防部：誇大不實指控恐傷國安

國防部強調，近5年外購的火藥原物料在國內均無產制能力，因此採「外貨內購」方式籌獲。資料照為國防部長顧立雄出席立院114年度中央政府總預算案協商。廖瑞祥攝



由於藍委接連爆料指控所謂「裝修商」取得RDX海掃、HMX等炸藥原料標案，質疑取得進口化學原料營業項目資格不久卻能得標等，引發議論，國防部表示，國防部說明，經初步清查從2021至2025年近5年的採購案件，屬火藥原物料品相，國內廠商均無產製能力，所以採「內購外貨」公開招標籌獲，而得標廠商決標後須繳履約保證金，且限期取得外國政府核發之「輸出許可證明」，也須獲經濟部進口同意文件。國防部強調，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

中科院自行研製的天弓系列防空飛彈，是台灣空防重要支柱。不少火炸藥原料在國內並無產製能力。資料圖為空軍防空暨飛彈指揮部2025.8.20凌晨於屏東九鵬基地順利完成實彈射擊天弓三型防空飛彈。空軍司令部

國防部說明，經初步清查近5年(民國110-114年)採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，故採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額百分之三押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。

國防部指出，「RDX海掃更」購案與近五年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明(含出廠證明、進口報關單)及原廠製造證明文件(須經產地法院或公證人公證)。需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金 (預算金額百分之五為新臺幣4,123萬元)及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，國軍將持續依建軍備戰需要，依法辦理各項武器裝備籌購作業，戮力建軍備戰工作，以確保國家生存發展，以及百姓安全福祉，籲請國人支持。

