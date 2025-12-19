清楚過不了也要彈劾總統！律師揭「藍白真實意圖」 可能發展曝光

政治中心／陳慈鈴報導

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰；藍白今（19）日彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德點出藍白的真實意圖，「我這樣是不是爆雷了？」

「彈劾總統是在演哪齣？」王至德表示，最近新聞很熱鬧，先是行政院長不副署，然後藍白陣營喊出要彈劾總統了，然後順便要彈劾行政院院長。但要讓總統下台，不是立委們在立法院吼一吼就可以的，這是一個需要「過三關」的高難度副本，包括第一關（提議），必須要全體立法委員的 1/2 以上提議；第二關（決議），提議通過後，還要全體立法委員 2/3 以上決議通過；第三關（判決），最重要的一關，立法院通過後，還要送去給「憲法法庭」的大法官們審理，要大法官判決成立，總統才會真的被解職。

王至德說，目前各黨立委人數為國民黨52席, 民進黨51席, 台灣民眾黨8席 ，無黨籍2席，基本上要提議是沒問題，不過要通過決議卻是機會渺茫，因為就算藍白都不跑票，無黨籍也支持，也還要拉14個綠營立委倒戈才有可能，以現在壁壘分明的狀態，要拉到14個綠營立委恐怕是相當有難度的事…。

王至德指出，再來是大法官的問題，有在看我的文章的應該都知道現在大法官的人數不足法定的開會人數吧？如果人數不足或是因為修法卡住開不了會，那立法院就算送出了彈劾案，到了憲法法庭也是「已讀不回」，直接卡死在那邊。

至於藍白的有何意圖？王至德認為，如果說這個提案有什麼空間的話，那可能是可以叫總統來立法院「罰站」？因為《立法院職權行使法》第43條是可以邀請總統列席說明的，或許藍白是想要讓賴清德到場給他難看？不過有問題的是，法律雖然說「得邀請」被彈劾人（總統）列席，但並沒有規定總統是不能拒絕，依現在的政治氣氛，你覺得賴清德會乖乖來給你們罵嗎？

王至德分析，所以，繞了一大圈，如果憲法法庭開不了，總統又不來立法院，那提這個彈劾案究竟是想幹嘛呢？老實說白營有很會玩法的黃國昌，自然很清楚這個彈劾肯定是不會通過的，那還會提出來的話，必然是有什麼算計在裡頭，不過依現行法看來，應該不是法律上的算計，而是政治上的算計的機率比較高。有可能是這樣發展的：立法院啟動調查=>發函邀請總統列席 =>總統拒絕=>藍白陣營就可以大肆宣傳：「看！總統心虛、傲慢、藐視國會、不敢面對人民。」我這樣是不是爆雷了？

王至德還提到，至於藍白要彈劾行政院院長就更有趣了，因為立法院在法制上並沒有直接彈劾行政院院長的權力，因此藍白說的是要「移請監察院」彈劾行政院院長卓榮泰，這個概念類似「舉報、告發」，有點像是你在路邊看到有人闖紅燈，就錄影去檢舉的意思。那幹嘛不個人或是以政黨去檢舉就好了，還要特別要在立法院通過這個決議案再「移請」監察院？政治我不懂，不過這肯定跟法律沒有太大關係…。看來這場憲法大戰還沒結束，以前只有考試會看到的條文，最近都一條一條拿出來實際演練了，明年的考生，考題在這裡啦！

