清樓＋擴檢雙管齊下 查獲通緝犯3人毒品1件其他違法6件

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為持續強化轄區治安、有效防制各類犯罪。新北市板橋警分局近日執行「清樓專案」，並結合「擴大臨檢」勤務，針對出入人口複雜、流動頻繁的社區大樓、出租套房及高風險場所，加強查訪與盤查。板橋警分局表示，希望透過提升見警率與主動出擊作為，全面壓縮不法活動空間，守護民眾夜間與居住安全。

板橋警分局表示，整合勤區查訪量能，針對社區大樓及出租套房，逐戶掌握暫住與出入人口狀況，並同步規劃擴大臨檢勤務，於重點路段及場所實施機動盤查，同時進行反詐騙、防竊等犯罪預防宣導。

警方表示，共動員警力48人次，查訪社區大樓及出租套房及外籍移工宿舍共12處、臨檢重點場所26處，查獲通緝犯3人、毒品案1件及其他違法情事共6件，並針對外籍移工實施反詐騙宣導共4件，具體展現警方主動出擊、預防犯罪的執法成效。

板橋警分局呼籲，民眾如發現社區內有可疑人士、異常出入或影響安全的情形，請即時通報警方，共同維護居住環境安全。警方也將持續依治安情勢滾動檢討勤務作為，結合清樓專案與擴大臨檢行動，讓治安維護不間斷，打造安心、宜居的生活環境。

照片來源：新北市警方提供

