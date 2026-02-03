清水分局高美所關懷弱勢與獨居長者 贈年菜民生物資及5,000元紅包

高美派出所結合警友會、義警、志工，慰問轄內20多戶弱勢家庭及獨居長者，致贈白米及民生物資，每戶並發放5,000元紅包。（圖：清水分局提供）

農曆春節將至，為落實關懷弱勢族群並加強115年重要節日安全維護工作，臺中市警局清水分局高美派出所所長李財安，結合高美警友站站長王錫彬、警友、志工及義警等人，前往高美轄區五里舉辦寒冬送暖關懷活動，針對轄內20多戶弱勢家庭及獨居長者進行慰問。除致贈白米及各項民生物資外，每戶並發放5,000元紅包，讓受助民眾在年節前夕備感溫馨。

今年活動獲得台中港女同濟會響應，捐贈20多份冷凍年菜，期盼讓每一個受助家庭都能享用團圓年菜，歡度溫馨、快樂的春節。這次活動所需愛心物資，由所長李財安、高美警友站站長王錫彬、副站長陳琮曜、副站長洪武田、警友及台中港女同濟會等多個善心團體人士共同募捐，希望透過實際行動展現社會公益精神，並拋磚引玉，邀請更多社會賢達一同投入關懷行列。

清水警分局高美派出所員警平日執勤時，主動發掘轄內雖未符合低收入戶資格，卻生活相當艱困的家庭及獨居長者，並持續關心其生活狀況、提供必要協助。值此年關將近之際，李財安所長發起寒冬送暖活動，期盼讓轄內弱勢民眾在重要節日期間，也能感受到社會的溫暖與警方的關懷。此外，鑑於近期詐騙案件頻傳，李所長也藉此活動向民眾宣導反詐騙觀念，提醒民眾提高警覺、注意自身與財物安全，讓民眾在開心領取愛心物資之餘，也能提升防詐意識，受助民眾對警方的貼心作為深表感謝，直呼「揪甘心」。

清水分局分局長鄭鴻文表示，透過關懷活動，展現高美派出所平時深耕社區、建立良好夥伴關係的成果，也落實警方在115年重要節日安全維護工作期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作目標。鄭分局長提醒民眾，春節期間親友聚會頻繁，駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車或超速行駛，共同維護用路人生命與財產安全，平安過好年。（張文祿報導）