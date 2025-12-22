清水圖書館首辦台語限時解謎挑戰 親子攜手破解「遺失的台語碎片」 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】為推廣台語學習並深化家庭世代間的語言連結，臺中市立圖書館清水分館首度舉辦「

尋找遺失的台語碎片

｜限時解謎挑戰賽」。活動結合親子解謎、台語短劇與尋寶闖關，以沉浸式故事引導，邀請親子一起在趣味互動中學台語、玩解謎，體驗充滿挑戰與樂趣的學習歷程。

台中市立圖書館清水分館主任王秀慧表示，本次活動以「台語碎片遺失」為主題，設計多道結合台語語彙與情境線索的關卡，參加者需透過合作解謎，逐步完成任務。活動過程中不僅能提升孩子對台語的理解與應用能力，也能培養親子之間的策略思考與默契，讓語言學習自然融入遊戲之中。

▲臺中市立圖書館清水分館首度舉辦「尋找遺失的台語碎片｜限時解謎挑戰賽」。活動結合親子解謎、台語短劇與尋寶闖關。（圖／記者謝佩吟翻攝）

本次解謎挑戰限量開放30組報名，每組2人，至少須包含一名國小一年級至國中三年級學生。參加者須於活動前完成「台語家庭」申請並成功綁定（註冊時居住地請選擇臺中市），活動當日報到時出示綁定成功畫面即可參加。活動採線上報名制，額滿為止。

除此之外，為鼓勵民眾踴躍參與，凡完整參加解謎活動者，每人皆可獲得100元圖書禮券1張；成功完成解謎的前10組，還可加碼開啟限量盲盒，盲盒獎項包含9個1,000元圖書禮券與1個3,000元圖書禮券，驚喜十足。

▲活動以「台語碎片遺失」為主題，設計多道結合台語語彙與情境線索的關卡，參加者需透過合作解謎，逐步完成任務。（圖／記者謝佩吟翻攝）

清水分館指出，此次活動亦呼應臺中市政府推動的《培育台語家庭計畫》第二波活動，透過家庭共同學習與日常使用台語，讓「厝內的台語聲」重新響起，為生活注入更多語言文化的溫度。