清水市區新增停車場啟用

清水清水區鰲峰活動中心因耐震力不足荒廢多時，去年台中市長盧秀燕與議長張清照會勘發現，決定拆除舊建物，興建新的停車場與景觀人行道，解決當地洽公與觀光的停車需求，二十九日舉行完工典禮，民對增加停車與綠地空間一致肯定。

昨天上午十點，張清照議長與市府祕書長黃崇典、建設局長大田等多位局長都到場，並以拆除禮物質的意象，象徵停車場正式啟用。（見圖）

張清照議長指出，這座鰲峰山腳停車場鄰近清水地政事務所，就在鰲峰山鬼洞步道起點，這附近還有市集，以往不論洽公或爬山很難停車，如今新增停車場，大大增加民眾便利性。

台中市建設局投入約一一五三萬元：建設局長陳大田指出，鰲峰山腳停車場面積約一二八三平方公尺，總經費包含拆除既有建物工程約二六二萬二六○○元，及停車場景觀工程約八九○萬四千元；全區共設置十五席汽車格位，包括無障礙車位、婦幼車位及一般車位，並規劃路側內凹型機車停放區

張清照議長指出，新闢停車場，滿足民眾日常停車、洽辦業務及觀光遊憩等多元需求，綠化的人行道也美化街景；他也繼續爭取同列危樓的清水地政事務所能遷建，保障員工與洽公民眾的安全。