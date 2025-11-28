清水服務區奪獎！祭3天「限時優惠」 持發票換冰、星巴克滿額送好禮

記者柯美儀／台北報導

為慶祝在第23屆金擘獎中脫穎而出，清水服務區自今（28）日起將推出3天「歡慶三重奏」優惠，包括蛋捲冰淇淋免費兌換、7-ELEVEN思樂冰買一送一及星巴克消費滿額贈旅行收納包，與用路人一同慶賀得獎喜悅！

財政部今日辦理第23屆金擘獎頒獎典禮，清水服務區從眾多促參案件中脫穎而出，高公局與民間機構統一超商股份有限公司榮獲「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」，為與用路人分享得獎喜悅，自11月28日起清水服務區推出3天歡慶三重奏優惠活動。

廣告 廣告

清水服務區「歡慶金擘雙喜」活動。（圖／公路局提供）

高公局表示，為慶祝得到素有「促參奧斯卡」美譽的金擘獎，清水服務區推出「金擘雙喜 歡慶三重奏」優惠活動，從金擘獎頒獎當日起3天（11月28日至30日），用路人可持現場消費發票至服務台捐贈，即可免費兌換蛋捲冰淇淋1支，限量3000支；此外，7-ELEVEN思樂冰全部口味買一送一優惠、於星巴克單筆消費滿800元加贈旅行收納包。

高公局指出，本次是高公局榮獲促參金擘獎的第五座獎盃，清水服務區得獎主要歸功於三項關鍵因素，首先是創新設計「激勵式變動權利金」機制，讓民間機構投入更多創意與資金，打造全新服務區風貌，營運績效也大幅突破以往。其次在施工過程中展現高度協調能力，確保營運不中斷，創造國道服務區歷來最大的臨時賣場，兼顧施工品質與旅客體驗。最後是積極配合政府環保綠能與智慧交通政策，於服務區內設置電動車快充站、太陽能板與地磁停車系統，有效提升用路人停車便利性。

更多三立新聞網報導

30年老字號「麥當勞熄燈」！最後營業日曝 高雄人不捨：時代的眼淚

創74年最熱秋季！颱風多2.2個 氣象署預告今年「暖冬」雨量出爐

「難道要穿泳衣？」國二女脊椎開刀30cm傷口被旁人逼讓座 媽媽心疼爆氣

跨年前都等不到冷氣團？賈新興：今年「暖冬」機率高

