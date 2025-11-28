清水服務區奪金擘獎雙優等 3天限定優惠冰淇淋免費送

財政部辦理第23屆金擘獎頒獎典禮，清水服務區從眾多促參案件中脫穎而出，高公局與民間機構統一超商股份有限公司榮獲「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」。為與用路人分享得獎喜悅，清水服務區自11月28日起推出3天歡慶三重奏優惠活動。

財政部辦理第23屆金擘獎頒獎典禮，清水服務區從眾多促參案件中脫穎而出。（圖／交通部高公局）

本次是高公局榮獲促參金擘獎的第五座獎盃。清水服務區得獎主要歸功於三項關鍵因素，首先是創新設計「激勵式變動權利金」機制，讓民間機構投入更多創意與資金，打造全新服務區風貌，營運績效也大幅突破以往。

清水服務區。（圖／交通部高公局）

其次在施工過程中展現高度協調能力，確保營運不中斷，創造國道服務區歷來最大的臨時賣場，兼顧施工品質與旅客體驗。清水服務區也積極配合政府環保綠能與智慧交通政策，於服務區內設置電動車快充站、太陽能板與地磁停車系統，有效提升用路人停車便利性。

為慶祝得到素有「促參奧斯卡」美譽的金擘獎，清水服務區推出「金擘雙喜 歡慶三重奏」優惠活動。從金擘獎頒獎當日起3天，也就是11月28日至30日期間，用路人可持現場消費發票至服務台捐贈，即可免費兌換蛋捲冰淇淋1支，限量3000支。

此外，7-ELEVEN思樂冰全部口味買一送一優惠，於星巴克單筆消費滿800元加贈旅行收納包。清水服務區向來是國道用路人喜歡停駐休憩的服務區，也是營業額最高的服務區，自113年12月以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象重新開幕以來，營運表現屢創新高。

