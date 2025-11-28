清水服務區獲促參金擘獎雙優等

清水服務區照片。（圖：高公局提供）

財政部今日辦理「第廿三屆金擘獎頒獎典禮」，清水服務區從眾多促參案件中脫穎而出，高速公路局（下稱高公局）與民間機構統一超商股份有限公司榮獲「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」，為與用路人分享得獎喜悅，自昨（廿八）日起清水服務區推出三天歡慶三重奏優惠活動。

此次是高公局榮獲促參金擘獎的第五座獎盃，清水服務區得獎主要歸功三項關鍵因素：一、創新設計「激勵式變動權利金」機制，讓民間機構投入更多創意與資金，打造全新服務區風貌，營運績效也大幅突破以往；二、在施工過程中展現高度協調能力，確保營運不中斷，創造國道服務區歷來最大臨時賣場，兼顧施工品質與旅客體驗；三、積極配合政府環保綠能與智慧交通政策，於服務區內設置電動車快充站、太陽能板與地磁停車系統，有效提升用路人停車便利性。

為慶祝獲得素有「促參奧斯卡」美譽的金擘獎，清水服務區推出「金擘雙喜，歡慶三重奏」優惠活動，從金擘獎頒獎即日起三天（十一月廿八日至三十日），用路人可持現場消費發票至服務台捐贈，即可免費兌換蛋捲冰淇淋一支（限量三千支）；另，7-ELEVEN思樂冰全部口味買一送一優惠、於星巴克單筆消費滿八百元加贈旅行收納包。

高公局表示，清水服務區一向是國道用路人喜歡停駐休憩的服務區，也是營業額最高的服務區，自一一三年十二月以「清水風帆、馳乘飛翔」為主題意象重新開幕以來，營運表現屢創新高。