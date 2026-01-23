清水服務區「最愛媛展」登場 一站感受日本愛媛魅力

愛媛柑橘王國主題特色。（圖：高公局提供）

為豐富國道用路人行程體驗，高速公路局（下稱高公局）攜手統一超商公司及日本愛媛縣政府，於一月廿四日至二月廿二日在清水服務區舉辦「最愛媛展」活動，讓用路人於旅途中即可近距離感受日本地方文化與風土魅力。

高公局指出，本次活動邀請日本四國愛媛縣特色進駐服務區，透過觀光資訊展示、地方物產展售及互動體驗，規劃主題裝飾與拍照打卡點，其中一月廿四至廿五日愛媛縣人氣吉祥物「蜜柑狗狗」亦將現身，並與臺灣人氣吉祥物「OPEN將」共同參與趣味互動及抽獎活動，增添旅途驚喜與參與感，成為本次展出的一大亮點。

高公局說明，愛媛縣以盛產柑橘聞名，有「柑橘王國」之稱，並擁有島波海道、道後溫泉等知名景點，此次「最愛媛展」展出愛媛縣多項觀光資源與代表性物產，販售多款嚴選愛媛縣的特色食品與飲品，期盼讓更多臺灣民眾認識愛媛縣多元魅力，並作為未來赴日旅遊的新選擇，領略這座柑橘王國的溫暖風情。

高公局表示，臺日高速公路均設有「清水」同名之服務區，並於一○九年一月締結為姐妹服務區，多年來持續進行交流互動。此次「最愛媛展」正是延續臺日交流的重要展現，誠摯邀請用路人蒞臨清水服務區，為旅途增添豐富體驗，並感受愛媛縣自然風貌與文化特色。