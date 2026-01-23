清水服務區「最愛媛展」登場

為豐富國道用路人行程體驗，高速公路局（下稱高公局）攜手統一超商公司及日本愛媛縣政府，於一月廿四日至二月廿二日在清水服務區舉辦「最愛媛展」活動，讓用路人於旅途中即可近距離感受日本地方文化與風土魅力。

高公局指出，本次活動邀請日本四國愛媛縣特色進駐服務區，透過觀光資訊展示、地方物產展售及互動體驗，規劃主題裝飾與拍照打卡點，其中一月廿四至廿五日愛媛縣人氣吉祥物「蜜柑狗狗」亦將現身，並與臺灣人氣吉祥物「OPEN將」共同參與趣味互動及抽獎活動，增添旅途驚喜與參與感，成為本次展出的一大亮點。