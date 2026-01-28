清水服務區「麻雀大爆發」齊聚屋頂 高公局：太冷避風

台中市 / 綜合報導

有最美休息站之稱的國道3號清水服務區，最近出現千鳥齊聚奇觀，附近的麻雀全部聚集在咖啡廳的屋頂上，尤其到了傍晚場面更盛大，民眾開玩笑的說，連麻雀都知道這裡是休息站，對此，高公局說，服務區內的麻雀沒有明顯變多，可能是季節轉換緣故，麻雀們才聚集在上頭避風。

白色屋頂上，密密麻麻的小黑點，還伴隨鳥鳴聲，仔細一看是一群麻雀，鳥兒不在樹上，全都跑來屋頂，目測數量少說也有上百隻，地點就在國道清水休息站，附近的麻雀全聚集，在咖啡廳的屋頂上，尤其到了傍晚場面更盛大，奇特景象也引起民眾熱議。

民眾說：「麻雀都停留在那邊，不是像平常一樣停在那種電線杆，不然就其他地方，牠們也知道這裡是休息站，因為這種景象應該滿少見的。」一群鳥類嬌客齊聚在屋頂，民眾笑說，連麻雀都知道這裡是休息站，不過大量鳥齊聚，也在屋頂、地上，都留下鳥類生活過的痕跡。

高公局業務科科長林華燦說：「我們清水服務區的麻雀並沒有明顯變多，還有氣候真的變的比較寒冷，建築物的不銹鋼沖網可以站立去避風。」

密密麻麻的鳥群，成為服務區奇景，高公局推測，可能是季節轉換緣故，麻雀們才聚集在屋頂上避風，也提醒民眾，可以路過欣賞大自然美景，但開車時，就千萬別分心賞鳥。

