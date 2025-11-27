清水溪正義橋路面塌陷 彰化投入3,842萬加速災後復建

彰化縣長王惠美(左三)視察田尾鄉清水溪正義橋周邊災後復建工程。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣長王惠美二十七日與議長謝典霖等人，前往田尾鄉視察清水溪排水正義橋上游路面塌陷與周邊坡面損壞情形，因今年七月八日及七月三十一日連日豪雨造成區域排水設施受損，正義橋上游右岸道路塌陷嚴重影響地方通行，縣府盡速挹注三八四二萬元辦理災後復建工程。王惠美要求工程單位務必加速辦理，如期如質完工，確保在地鄉親用路安全。

王惠美表示，因今年七月接連豪雨造成清水溪護岸道路側坡面遭洪水侵襲而崩塌，致使坡岸土石裸露、道路嚴重下陷，影響鄉親通行，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府挹注約三八四二萬元，進行長度約四四八公尺的護岸修建以及三一八六平方公尺的道路修復工程，同時將坡面改建為更堅固的直立護岸，不僅增加通水斷面，大幅提升防洪能力，藉由鋼筋混凝土結構，也能讓堤防更加穩固安全。

廣告 廣告

在視察過程中，王惠美除仔細聆聽水利資源處及施工單位的工程簡報外，也特別叮囑工程團隊務必顧及施工安全、施作品質、交通維持及環境保護，減少對鄰近居民生活及地方通行的影響，讓建設成果兼具安全性與永續性，確保符合地方民眾需求。

水利資源處表示，田尾鄉本次災修共挹注四六0五萬元進行豪雨災後復建，其中「0七0八豪雨清水溪排水(頂豐段)災修工程」已於十月十四日開工，預計一一五年中完工。未來縣府將持續編列經費並積極爭取中央補助，逐步推動各區域排水整治工程，強化整體防洪韌性。