清水溪護岸受損嚴重 縣府啟動3,842萬復建工程強化防洪韌性

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今年 7 月 8 日及 7 月 31 日連日豪雨重創彰化沿線排水系統，田尾鄉清水溪正義橋上游右岸道路因洪水猛烈沖刷而嚴重塌陷，路面出現長達數十公尺的裂縫與落差，地方交通受阻，鄉親行經時更是人心惶惶。為加速恢復災後公共安全，彰化縣政府緊急挹注 3,842 萬元投入復建工程。

今（27）日上午，縣長王惠美與議長謝典霖、多位議員及相關單位共同前往現場視察，要求工程單位務必加速推進，如期如質完成，確保民眾通行安全。

王惠美表示，今年 7 月的豪雨雨勢集中的程度超乎以往，清水溪沿岸多處受到洪水侵襲，其中正義橋上游路段的護岸與道路側坡被沖刷得十分嚴重，土石裸露、地基流失，導致路面全面下陷，對鄉親日常通勤造成不小影響。

縣府獲議會支持後，隨即核定經費辦理災後復建，工程內容包括約 448 公尺長的護岸修建、3,186 平方公尺的道路改善，並將原本被沖毀的坡面改建為更堅固的直立式鋼筋混凝土護岸。王惠美強調，此舉不僅能增加排水通水斷面，提高洪水宣洩能力，也能大幅提升路段的整體防護強度。

尾清水溪正義橋上游道路遭七月豪雨沖毀塌陷，縣府投入3,842萬元復建，縣長王惠美前往關心工程進度。（縣政府提供）

議長謝典霖指出，從今日簡報內容與現場施工狀況來看，目前工程進度已超前預期，顯示團隊在天候許可下全力搶修。他表示，正義橋連接田尾鄉多個聚落，亦為觀光與農業運輸的重要交通動線，期望工程能提前完工，讓鄉親早日恢復安全順暢的通行環境。

在視察過程中，王惠美仔細聆聽水利資源處及施工單位簡報，也不忘提醒團隊必須兼顧施工安全與品質。她指出，復建工程雖需加快腳步，但施工安全與品質絕對不能因此打折扣；同時要求做好交通維持措施，並注意降低噪音、粉塵，減少對周邊居民生活的干擾。

水利資源處表示，本次豪雨災修共挹注 4,605 萬元，其中「0708 豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」已於 10 月 14 日開工，工期約 240 日曆天，預計 115 年中完工。

水利資源處強調，縣府未來將持續編列預算並積極向中央爭取補助，全力推動區域排水整治與防洪工程，讓田尾鄉及周邊鄉鎮整體生活環境更安全、有韌性。