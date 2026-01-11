清水玉京天公祖總廟舉行龍鳳呈瑞龍柱完成大典

位於清水區的玉京天公祖總廟，由財團法人玉皇大帝增福基金會募資籌建，10日舉行「龍鳳呈瑞龍柱完成大典」，市長盧秀燕親自到場致意，與地方民意代表、宗教界人士及眾多善信大德共同見證廟宇興建的重要里程碑。盧秀燕表示，龍鳳呈瑞龍柱的圓滿完成，象徵工程穩健推進，期盼在玉皇大帝庇佑下，後續工程平安順利，未來成為清水地區重要的信仰中心，守護地方、造福市民。

盧秀燕市長指出，感謝增福基金會董事長蔡添壽，承繼父母「以孝為先、回饋社會」的家訓，結合個人信仰、企業經營理念與公益使命，推動玉京天公祖總廟興建，相信經過莊嚴、順利的大典後，興建一定會圓滿順利，保祐國家國泰民安、國民幸福圓滿。（見圖）

立法院前院長王金平、現任院長韓國瑜同台出席大典，王前院長期待廟宇順利完工後，成為宗教的起點、未來來台觀光的旅客必參拜之處；而韓院長感念蔡董事長對宗教及社會的付出，期待這份無私奉獻的精神能淵源流傳。